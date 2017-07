Bétis confirma empréstimo do lateral Antonio Barragán junto ao Middlesbrough

Foto: Divulgação/Real Bétis

O Real Bétis anunciou nesta quinta-feira (06) que chegou a um acordo com o Middlesbrough, da Inglaterra, para o empréstimo do lateral-direito Antonio Barragán. O jogador disputará a próxima temporada pelo clube da Andaluzia, que terá a opção de compra ao final do contrato, caso uma série de condições sejam cumpridas.

Barragán falou sobre as outras propostas que recebeu e sua escolha pelo Bétis: “Quando soube do interesse do Bétis parei as outras opções que podiam chegar, era muito claro pra mim. Esta era a oportunidade de estar em uma grande equipe e vestir esta camisa”.

Por ter jogado nas divisões de base do Sevilla, grande rival do Bétis, Barragán também encerrou a polêmica sobre o seu passado: “A maior parte da minha família torce para o Bétis, me felicitaram por chegar ao clube. É um grande time e estão encantados por eu estar aqui”, comentou.

O lateral também falou sobre a sua passagem pela Premier League: “Foi um pouco agridoce, individualmente acho que fui muito bem, Karanka (treinador do Middlesbrough), contou bastante comigo, mas com o rebaixamento do time ficou meio agridoce. É uma experiência nova que te ajuda a crescer como profissional e como pessoa”.

Antonio Barragán assinando seu contrato com o Real Bétis | Foto: Divulgação/Real Bétis

Este é o quarto reforço do Real Bétis para a temporada 2017/18, depois de Bruno, Jordi Amat e Cristian Tello, que chegaram a pedido do novo treinador Quique Setién, que comandou o Las Palmas na temporada passada.

Serra Ferrer, vice-diretor desportivo do clube, falou sobre Barragán e as negociações com o jogador: “Incorporamos um jogador que nos dá o nível que esperamos no humano, no desportivo e no social, para satisfazer as expectativas que temos. Antonio é um jogador que conhece a Liga, o Bétis e esperamos sua colaboração. Foi fácil convencê-lo”.

Barragán - que apesar de espanhol, iniciou sua carreira profissional no Liverpool -, atuou também no Deportivo La Coruña, Valladolid e Valencia, antes de chegar ao Middlesbrough na temporada passada, onde disputou 27 partidas. Chega para reforçar a equipe que pretende conquistar uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.