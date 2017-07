Guangzhou Evergrande recusa proposta do Barcelona pelo 'inegociável' Paulinho

Paulinho tem sido destaque da seleção de Tite nas Eliminatórias (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Aparentemente não será nada fácil tirar de sua equipe um dos destaques da badalada Seleção Brasileira. Por meio de um comunicado oficial, o Guangzhou Evergrande-CHI divulgou nesta quinta-feira (6) uma recusa ao interesse do Barcelona no volante Paulinho. A proposta catalã girava a casa dos €20 milhões.

“Nosso clube deu uma resposta formal ao Barcelona, explicando que rejeitamos a oferta por Paulinho, que não está a venda. Queremos agradecer ao Barcelona por ter demonstrado um alto grau de admiração por Paulinho”, afirmou o clube chinês.

No início do ano, Paulinho estendeu seu vínculo com o Guangzhou até 2020

Poucos jogadores simbolizam tão bem a famosa 'gangorra' de emoções que é o futebol mundial. Craque no Corinthians e um dos responsáveis pelas conquistas da Libertadores da América e do Mundial de Clubes, Paulinho acertou com o Tottenham em 2013. Na Inglaterra, o meio-campista obteve um grande momento em suas primeiras partidas, mas logo caiu de rendimento e chegou a ser considerado anos depois a pior aquisição da história do clube.

Na Copa do Mundo de 2014, foi uma das grandes decepções da Seleção Brasileira, e como quase todos daquele elenco, ficou um bom tempo fora das convocações. Neste meio tempo, o volante acertou sua ida à China para defender o Guangzhou Evergrande, e no ano passado, retornou à vestir a camisa canarinha com a ajuda de um grande aliado: o técnico Tite.

Em 2017, Paulinho marcou 11 gols em 23 partidas pelo clube chinês

Ao lado do ex-companheiro de Corinthians, Paulinho retomou rapidamente a boa fase, e vem sendo um dos pilares do grande momento vivido pela seleção, que já conquistou sua vaga à Copa do Mundo do ano que vem.

Antes mesmo do interesse do Barcelona, o Bayern de Munique surgia como um dos prováveis destinos do jogador.