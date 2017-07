Mexicano Andrés Guardado deixa PSV e acerta com Real Bétis

Google Plus

Foto: Divulgação/Real Bétis

Dando sequência à série de reforços para a temporada 2017/18, o Real Bétis anunciou nesta sexta-feira (07) a contratação de Andrés Guardado. O clube verde e branco e o PSV da Holanda chegaram a um acordo para a transferência do meia mexicano de 30 anos. Já são cinco os reforços do Bétis nesta janela, além do técnico Quique Setién. O contrato terá duração de três anos e os valores da negociação giraram em torno dos dois milhões de euros.

Guardado, que estava no PSV desde 2014, também recebeu uma proposta dos Los Angeles FC, clube que disputará a Major League Soccer dos Estados Unidos a partir da próxima temporada. Apesar de ser muito mais lucrativa, Guardado recusou esta proposta para poder jogar em uma liga mais competitiva e estar bem para a próxima Copa do Mundo, em 2018.

A chegada do canhoto mexicano vem de encontro às necessidades de Quique, que busca um jogador com características para fazer a criação de jogadas desde a saída de bola. Guardado também já se mostrou polivalente, já que pode atuar tanto como ponta quanto como lateral-esquerdo. Também possui muita qualidade nas cobranças de falta, sendo um diferencial.

Guardado, que também possui nacionalidade espanhola, já atuou na Espanha por sete anos, pelo Deportivo La Coruña de 2007 a 2012 e pelo Valencia de 2012 a 2014. Vem com experiência de três Copas do Mundo com sua seleção e, mais recentemente, conquistou dois títulos da Eredivisie, um da Copa Oro e um da Copa Concacaf.