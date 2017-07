Jogadores do Athletic Bilbao raspam a cabeça para apoiar zagueiro com câncer

Google Plus

Foto: Divulgação/Athletic Bilbao

Conhecido por seu plantel composto apenas por jogadores bascos, o Athletic Bilbao deu mais uma demonstração de humanidade. Após a descoberta da recaída de Yeray Álvarez na luta contra o câncer, todos seus companheiros de time rasparam a cabeça para demonstrar apoio ao zagueiro que enfrenta o processo de quimioterapia.

A iniciativa dos jogadores para apoiar o jovem e promissor zagueiro aconteceu na manhã desta sexta-feira quando Yeray foi fazer uma visita ao centro de treinamentos. Utilizando boné para esconder sua cabeça, o zagueiro se surpreendeu ao ver todos seus companheiros com a cabeça raspada.

O momento exato pode ser visto abaixo no vídeo divulgado pelo TV oficial do clube basco.

Em sua rede social, o jogador agradeceu o gesto de seus companheiros e afirmou: "Esta família é uma coisa de louco". Conforme afirmou o médico do clube, o estado de Yeray é muito bom o que indica uma rápida recuperação que deve durar cerca de três meses. Tal problema tirou o jogador da disputa da Eurocopa sub-21, vencida pela Espanha.

O jogador de 22 anos é uma das maiores promessas do Athletic Bilbao e da seleção espanhola, tendo estreado na equipe principal em setembro do ano passado após anos na base da equipe. Até aqui foram 25 partidas na liga espanhola e oito na Uefa Europa League. O zagueiro não balançou as redes nesse período, mas obteve destaque o suficiente para figurar entre os convocados para a Eurocopa sub-21.