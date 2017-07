Ex-Real Madrid, meia Granero acerta com Espanyol por três temporadas

Foto: Divulgação/RCD Espanyol

E os rumores dos últimos dias se tornaram reais com a confirmação da contratação de Esteban Granero pelo Espanyol. O meia de 30 anos, formado nas divisões de base do Real Madrid, chega a custo zero vindo da Real Sociedad, assinando um contrato de três temporadas, podendo se estender por mais um ano, dependendo dos resultados da equipe.

Granero já passou pelos exames médicos e estará à disposição do técnico Quique Sánchez Flores na próxima segunda-feira, quando o time retorna das férias, onde será também oficialmente apresentado.

Granero realiza os exames médicos antes de assinar pelo Espanyol | Foto: Divulgação/RCD Espanyol

Através das redes sociais do clube, Granero deixou uma mensagem aos torcedores: “Olá ‘pericos’ (como são chamados os torcedores do Espanyol), sou Esteban Granero, estou muito feliz de fazer parte desta família, com muita vontade de começar a trabalhar, para alcançar todos os objetivos deste ano. Um abraço a todos”.

Em seu site oficial, o Espanyol fez questão de destacar a experiência do jogador pela Espanha, o seu início na base madridista, os títulos da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha conquistados no clube e sua passagem pelo Queens Park Rangers da Inglaterra, pelo Getafe e pela Real Sociedad. Também lembrou dos mais de 200 jogos envolvendo o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Europa League, Champions League e Premier League, mencionando também o título da Eurocopa Sub-19 com a Seleção da Espanha.

Granero, em 2009, homenageando Dani Jarque | Foto: Lluis Gene/Getty Images

Granero é muito respeitado no clube e também pela torcida azul e branca, não só por sua qualidade e profissionalismo, mas também por um gesto que ficou para a história. Em setembro de 2009, na primeira partida realizada no Estádio Cornellá-El Prat, Granero marcou um gol pelo Real Madrid contra o Espanyol e comemorou levantando os braços para os céus, em homenagem à Dani Jarque, zagueiro que atuou por 14 anos pelo clube catalão e havia falecido um mês antes, vítima de um ataque cardíaco.

Com o gesto, mesmo sendo adversário, Granero caiu nas graças da torcida, que o admira até hoje. E agora tem a chance de trazer muitas alegrias à essa torcida apaixonada.