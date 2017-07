Modric rechaça saída do Real Madrid e admite vontade de aposentar no clube

Um dos jogadores mais importantes dessa geração vitoriosa, além de ser, sem sombra de dúvidas, um dos grandes meias da história do Real Madrid, Luka Modric concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca, onde falou sobre vários assuntos relacionados ao clube. Dentre eles, o croata afirmou que deseja se aposentar no clube, além de rechaçar qualquer possibilidade de saída.

"Não planejei até quantos anos continuarei jogando. Estou seguro, não vou decidir um número, quantos anos me restam no futebol, mas sigo trabalhando assim e estou feliz desta forma, com meu corpo. Claro que gostaria de me aposentar no clube, meu grande sonho, mas vamos ver o que acontece".

"No Real Madrid a exigência é máxima e tem que estar sempre no topo. Se não está, chegam as dúvidas. Se sigo trabalhando em mim mesmo, em termos individuais, creio que tenho bastante anos restantes neste nível, pois quero estar neste nível. Onde estou agora me faz desfrutar cada dia, cada treino, cada partida, e não quero perder isso. Lutarei para ficar o máximo possível. Só tenho o Madrid na minha cabeça", afirmou o croata.

Ele também respondeu se deixaria o clube por razão própria, afirmando que sair do Real Madrid só faz você descer degraus na carreira: "Sei que não é uma decisão fácil deixar o Real Madrid. Quando se vai embora daqui, logo nada mais é o mesmo. Agora está no melhor clube do mundo, tenho certeza, e daí só vai para baixo. Cada um tem suas razões e motivos, eu não me vejo assim. Se continuo assim, vou fazer tudo para seguir aqui, mas as coisas no futebol mudam muito rápido", disse.

Modric e sua terceira orelhuda pelos merengues | Foto: Angel Martínez/Getty Images

Mudando um pouco de assunto, Modric falou sobre a vontade de seguir ganhando, mesmo após já ter levantado tantos títulos pelo clube: "Quando você ganha algo, uma vez, duas, três, e tem essa sensação e esse feeling... isso te "empurra" outra vez. Quer ganhar mais, e mais, e mais. Nunca cansar de ganhar. Estamos em um clube que sempre quer ser o melhor, quer ganhar tudo, e os jogadores tem o mesmo pensamento", ressaltou.