Sevilla anuncia acerto com lateral Jordan Amavi, ex-Aston Villa

Em fase de transição com a chegada de Eduardo Berizzo, o Sevilla movimentou a janela de transferências de verão neste sábado (8). Além de anunciar a contratação de Luis Muriel, a mais cara de sua história, o clube acertou a contratação de Jordan Amavi, por €9 milhões.

Amavi chega para reforçar uma posição que deve ser enfraquecida nas próximas semanas. Destaque do clube nas últimas temporadas, o também francês Benoit Trémoulinas deve ser o novo reforço do Leicester City, da Inglaterra.

Antonio Luna, do Levante, também interessava ao Sevilla. Mas a demora no acordo travou o negócio

Nome constante nas seleções de base da França, o lateral esquerdo de 23 anos estava no Aston Villa, da Inglaterra, desde a temporada retrasada. No mesmo ano, sofreu uma grave lesão no joelho, rompendo os ligamentos em uma partida válida pelas Eliminatórias para a Eurocopa Sub-21.

Na última temporada, Amavi disputou 36 partidas pelo Aston Villa. No Sevilla, o jogador chega para disputar posição diretamente com Sergio Escudero.

Berizzo segue de olho!

Além de Muriel e Jordan Amavi, o Sevilla já havia anunciado recentemente o retorno de Éver Banega para a Andaluzia.

Para reforçar ainda mais o setor de marcação, carente com as saídas de Kranevitter e Iborra, o comandante sevillista deve apostar em um nome pouco conhecido na Europa. Se trata do volante Guido Pizarro, do Tigres-MEX. O jogador de 27 anos deve custar €8 milhões aos cofres do clube. Na concorrência pelo atleta, aparece o Boca Juniors, que teria oferecido uma quantia um pouco inferior à espanhola.