Destaque do Tigres-MEX, meia Guido Pizarro é anunciado pelo Sevilla

Foto: Divulgação/Sevilla FC

O meia Guido Pizarro será anunciado pelo Sevilla nas próximas horas. O argentino de 27 anos que estava no Tigres, do México, chega por seis milhões de euros e é o quarto reforço da equipe, depois de Banega, Amavi e Muriel. Por ter passaporte italiano, não ocupará a vaga de jogador extracomunitário.

O jogador chegou neste domingo (9) à Sevilla para realizar os exames médicos e assinar seu contrato. Juntamente com Banega, que curiosamente chegou no mesmo trem que ele, foi recebido por Óscar Arias, diretor esportivo do clube. Um bom número de torcedores sevillistas os aguardavam para saudá-los. Assim como foi sua despedida no aeroporto de Monterrey, quando torcedores do Tigres fizeram uma festa de despedida.

Torcedora do Tigres recepciona Pizarro em Sevilla | Foto: Divulgação/Sevilla FC

Com 1.86m de altura, nascido em Buenos Aires, ‘el Conde’ é mais um pedido do novo treinador Eduardo Berizzo, que foi contratado para a vaga de Jorge Sampaoli, que assumiu o comando da Argentina. Formado nas categorias de base do Lanús, fez sua estreia no time principal em 2009, disputou 132 jogos e, mesmo tendo um perfil defensivo, levou apenas 22 cartões amarelos e 2 vermelhos.

Aos 23 anos foi contratado pelo Tigres e se tornou um destaque no clube, foi escolhido para o time ideal no Torneio Apertura 2015 e 2016. Conquistou a Copa MX Clausura 2014, a Liga MX Apertura 2015 e 2016, a Supercopa 2016. Foi também vice-campeão da Copa Libertadores 2016, perdendo a final para o River Plate. Desde setembro de 2016 vem sendo convocado para a seleção argentina.

Muito querido no Tigres, Pizarro agora buscará seu espaço na equipe de Berizzo em busca de títulos, também para continuar sua evolução e se manter nas convocações da Argentina.