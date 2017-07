Real Madrid oficializa acerto com jovem meia Dani Ceballos, ex-Bétis

Após muito disse e me disse, finalmente é oficial: Dani Ceballos é jogador do Real Madrid. Nesta sexta-feira (14) o clube merengue oficializou o acerto com o jovem meia de 20 anos, que assinou por seis temporadas vindo do Real Bétis e custou cerca de € 18 milhões aos cofres blancos. Ceballos terá uma multa rescisória de € 200 milhões. A apresentação dele acontecerá na próxima quinta-feira (20).

A oficialização da contratação encerrou uma certa novela envolvendo o jogador, já que o Real Madrid estava atrás do atleta faz um bom tempo, mas ganhou a forte participação do arquirrival Barcelona na briga por Ceballos. Porém, mesmo com a ótima oferta culé, Ceballos escolheu o clube merengue e deixou isso bem claro desde o começo da negociação, além de ter avisado aos seus companheiros de seleção Sub-21 sobre o seu desejo de jogar pela equipe.

Além disso, o clube até pensou na possibilidade de emprestar o jogador ao próprio Real Bétis por uma temporada, visando a evolução do meia, além de, claro, tempo de jogo ao próprio. Só que o desejo dele era estar no elenco merengue desde o início, o que "atrasou" um pouco a negociação, mas nada de muito agravante, tanto que foi resolvido rapidamente.

Oriundo da base do Bétis, Ceballos sempre foi visto como um jogador com bastante potencial, tanto que era figura garantida não só na seleção Sub-19 da Espanha, mas também na Sub-21, tanto que foi eleito, mesmo com o vice-campeonato, o melhor jogador da última edição do Europeu Sub-21, realizado este ano. Na decisão, a Fúria foi derrotada pela Alemanha por 1 a 0.

Ceballos foi eleito o melhor jogador do Europeu Sub-21 | Foto: Nils Petter Nilsson/Getty Images

A contratação só confirma o padrão que o Real Madrid anotou nas próximas negociações: jovens talentos. Ceballos, além de ser um jogador para o "agora", também foi contratado visando o futuro, tendo em vista que ele é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores talentos do futebol espanhol para os próximos anos.

Ele é a segunda contratação confirmada pelo clube, se juntando ao lateral-esquerdo Theo Hernández, oficializado na última quarta-feira (5). Ceballos deve se juntar aos seus novos companheiros no próximo dia 21 de julho, após cumprir suas férias, em Los Angeles, onde o clube se prepara a sua pré-temporada.