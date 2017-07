Ex-Valencia, meia Claudia Zornoza acerta com o time feminino da Real Sociedad

Foto: Divulgação/Real Sociedad CF

A equipe feminina da Real Sociedad anunciou seu terceiro reforço para a temporada 2017/18 da Liga Iberdrola. Se trata da meio-campista Claudia Zornoza, que após três temporadas a serviço do Valencia, vai em busca de um novo desafio em sua carreira com a camisa Txuri-urdin. Além da meio campista, a Real Sociedad já havia anunciado outros dois reforços: a zagueira Bea Beltran, procedente do Atletico de Madrid e da atacante japonesa Michi Goto, que estava no Urawa Red Diamonds.

Qualidade e regularidade com a camisa do Valencia

Desde sua chegada, Zornoza foi peça extremamente importante no time do Valencia. (FOTO:valenciacf.com)

Nascida em Madrid, Zornoza iniciou sua carreira no CF Pozuelo de Alarcón em 2008 e em 2010 se incorporou ao time do Rayo Vallecano, principal potência do futebol feminino espanhol na época, onde conquistou um título da Liga Espanhola em sua única temporada. Em 2011/12 se transfere para outro time da capital, o Atlético de Madrid, no qual conseguiu finalmente mostrar regularidade. Após três temporadas com o time da capital, a meio campista se transfere para o Valencia.

Atuando pelos Los Che, viveu o auge de sua carreira na temporada passada, na qual o Valencia foi o terceiro colocado na Liga Iberdrola e semifinalista da Copa de la Reina, rendendo a meia uma convocação para a seleção da Espanha. Suas boas atuações a colocaram na equipe da temporada, onde teve a companhia de outra jogadora do Valencia, a goleira Christiane Endler, que recentemente se transferiu ao Paris Saint Germain.

Em busca de um novo desafio

Em entrevista ao site do clube, Zornoza afirmou: "Estou muito satisfeita e feliz por estar aqui e ajudar a equipe. Eu queria ter um novo sonho, um projeto, uma motivação, e a Real Sociedad me dará isso."

Na última temporada da Liga Iberdrola, a equipe do País Basco terminou na oitava colocação, com 42 pontos. A equipe terá uma jogadora representando a seleção espanhola na EURO Feminina, a goleira Mariasún Quiñones.