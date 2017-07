Sevilla encerra rumores e renova com Vitolo até 2022

Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Mais uma novela se encerrou no mercado internacional. Nesta segunda-feira (10) o Sevilla chegou a um acordo de renovação com o meia Vitolo até 2022, ampliando, assim, seu contrato em mais dois anos, já que o próprio se encerrava em 2020. Além disso, sua multa também aumentou, passando de € 35-40 milhões para € 50 milhões, se tornando, assim, a maior do clube, igualando a do recém-contratado Luis Muriel.

A renovação com o jogador de 27 anos encerra todos os rumores, pelo menos no momento, de uma saída dele ao Atlético de Madrid, clube que realmente acreditou que, mesmo com a suspensão em relação a contratações, conseguiria um acordo pelo atleta envolvendo o Las Palmas, onde a equipe de Gran Canaria ficaria com Vitolo até janeiro emprestado e depois ele retornaria ao Atléti, mas nada disso se concretizou.

Segundo o jornal espanhol Marca, a negociação foi rápida, já que começou no início do último final de semana, com os dirigentes do Sevilla colocando uma ótima oferta na mesa do atleta. Além disso, as dúvidas do Atlético de Madrid em relação a validez das contratações, somado à Copa do Mundo batendo na porta, com Vitolo sendo um nome bem presente nas convocações de Julen Lopetegui, técnico da Espanha, permitiram o Sevilla se mexer e convencer todos que o melhor para o atleta é que ele seguisse no clube.

Está previsto que Vitolo chegue nas próximas horas ou, no máximo, nesta terça-feira (11) para se incorporar ao elenco de Eduardo Berizzo e, posteriormente, viajar junto de todo o grupo ao Japão, onde o Sevilla fará sua pré-temporada.