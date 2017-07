Promessa do Palmeiras, meia Vitinho é apresentado ao Barcelona B

Foto: Divulgação / Barcelona

Barcelona apresentou na tarde desta terça-feira (11) o meia Vitinho, umas das principais promessa do Palmeiras. A princípio, o jovem de 19 anos chega por empréstimo aos catalães, e ficará à disposição do time B, com contrato até 30 de junho de 2018. Os valores da negociação não foram revelados, mas o empréstimo é sem custo de negociação. O valor pago será apenas no caso de compra do jogador, em 2018.

O clube catalão já vinha observando o jovem desde a Seleção Brasileira e também na equipe alviverde. Apesar de ter apenas 19 anos, ele já fez seis partidas pelo time profissional, quatro no ano passado e duas em 2017. Mesmo tendo sido contratado como reforço para o time B, Vitinho participará da pré-temporada do elenco principal.



No final do acordo, a equipe espanhola poderá exercer o direito de compra do atleta com exclusividade. Sem espaço no Palmeiras, Vitinho não escondeu sua felicidade e elogiou o clube. "Estou muito contente. Sempre acompanhei o Barça, o melhor clube do mundo. E agora poderei jogar pelo clube onde vi triunfarem Rivaldo e Ronaldinho e também meu ídolo Neymar", disse o atleta, ao site do Barcelona.



Tendo ido a Catalunha com a Seleção Brasileira, em 2014, na próxima temporada o meia disputará junto com Barcelona B a segunda divisão do Campeonato Espanhol. "Em 2014, eu vim para a Catalunha para jogar com a seleção brasileira. Ganhamos um torneio e eu pude ver o Camp Nou. Quando o vi, a primeira coisa que pensei é que eu gostaria de jogar em um estádio tão impressionante como esse. Agora vou dar tudo ao Barça B para que um dia eu posso estrear na primeira equipe", afirmou.