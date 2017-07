Las Palmas anuncia contratação de Jonathan Calleri, ex-São Paulo e West Ham

No Brasil, Calleri se tornou rapidamente o 'xodó' da torcida são-paulina (Foto: Marcos Ruiz/Getty Images)

Após um 'namoro' de seis meses de duração, finalmente chegou ao fim a história de Jonathan Calleri e Las Palmas. Nesta terça-feira (11), o clube espanhol divulgou em seu site oficial o acerto por empréstimo com o centroavante que é desejo do clube desde a última janela de transferências de inverno.

Calleri deve desembarcar em Gran Canaria na manhã desta quarta-feira. Na sequência, irá realizar os exames médicos necessários para ser apresentado no período da tarde no Hotel Cordial Mogán Playa. O argentino chega à Espanha cedido por empréstimo de uma temporada junto ao seu clube, o West Ham da Inglaterra. Por ter passaporte italiano, o jogador não irá integrar a lista de estrangeiros do clube amarillo.

Revelado pelo modesto All Boys de Buenos Aires, Jonathan Calleri não demorou para chamar a atenção dos grandes clubes sul-americanos. Bastou um ano como profissional para o atacante acertar com o Boca Juniors em 2014, onde conquistou o Campeonato Argentino e a Copa Argentina na temporada seguinte. Mas foi um pouco distante de sua terra natal que o jogador conheceu o significado da palavra "idolatria".

Pelo Boca, Calleri fez 23 gols em 61 partidas

Adquirido por investidores ligados ao desconhecido Deportivo Maldonado do Uruguai, Calleri desembarcou no Brasil em 2016, quando acertou por empréstimo com o São Paulo. A equipe do Morumbi disputava a contratação do argentino com o Atlético-MG.

Jonny estreou pelo São Paulo já balançando as redes, na partida diante do César Vallejo pela fase preliminar da Libertadores da América. Aos poucos o jogador foi conquistando o carinho da torcida são-paulina, que passou a confiar cegamente no poder de decisão do atacante. Ao final de sua passagem, Calleri havia marcado 16 gols em 31 partidas, sendo um dos principais responsáveis pela campanha do clube na competição continental, chegando às semifinais.

Após o término de seu contrato com o clube brasileiro, Calleri acertou sua ida ao West Ham, mas antes, disputou os Jogos Olímpicos Rio-2016 pela Seleção Argentina. Mesmo com a grande oportunidade de atuar na Premier League, tida como uma das ligas mais importantes do mundo, Jonathan não conseguiu desempenhar os ótimos desempenhos apresentados na América do Sul. Artilheiro da Libertadores pelo São Paulo, o jogador foi as redes apenas uma vez na Inglaterra, tendo disputado 19 partidas.

No Las Palmas, Calleri chega para somar o setor que já conta com Mateo García, Tana, Exposito Hernandez e Hernán Toledo. O último também é argentino, e como Calleri, foi anunciado nesta janela de transferências.