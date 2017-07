Reviravolta: Atlético de Madrid acerta com Vitolo e irá emprestá-lo ao Las Palmas até janeiro

Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Uma grande reviravolta aconteceu no futebol espanhol. Após o presidente do Sevilla ter anunciado que Vitolo havia renovado, de forma verbal, com o clube até 2022, o jogador parece ter voltado atrás de sua decisão e acertou com o Atlético de Madrid por cinco temporadas, após rescindir seu contrato com a equipe nervionense.

Como consequência da sanção imposta ao Atléti pela Fifa, que impede que o clube inscreva jogadores durante o atual mercado de verão, Vitolo será emprestado ao Las Palmas até janeiro, ou seja, para não ficar parado, o meia jogará no time da sua cidade natal a primeira metade da temporada inteira, e no dia primeiro de janeiro de 2018 se incorpará ao elenco principal colchonero, quando a suspensão já terá acabado e ele estará livre para atuar pelo clube.

Isso encerra uma das grandes novelas do mercado desta janela no futebol espanhol, já que Vitolo realmente queria deixar o clube rumo ao Atlético, a não ser, segundo vários veículos, que o Sevilla ampliasse bastante seu salário. Já que isso não aconteceu, uma ótima proposta da equipe de Madri foi o bastante para que ele mudasse de rumo na carreira.

Uma coisa que a torcida colchonera não pode reclamar de Vitolo é que ele não é vitorioso. O meia estava presente no tricampeonato do Sevilla, entre 2014 e 2016, sendo sempre um dos destaques da equipe, além de ser um verdadeiro líder dentro de campo. Somando isso a sua qualidade, o meia é, segundo o próprio clube, um dos jogadores mais "desequilibrantes" da La Liga nas últimas temporadas.

Ele disputará posição, provavelmente, com Ferreira Carrasco na equipe titular do Atlético, completando e adicionando muita qualidade a um meio de campo que já tem bastante potencial, como é o da equipe rojiblanca. Com certeza será um dos jogadores para se observar com muito cuidado na próxima temporada.