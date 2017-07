Barcelona anuncia contratação de atacante holandesa Lieke Martens, parceira de Marta no Rosengärd

Martens é mais uma contratada pelos Blaugrana para temporada 2017/2018 (Foto: Divulgação/F. C. Barcelona)

Nesta quarta-feira (12), o Barcelona anunciou o quarto reforço de sua equipe de futebol feminina em 2017: Lieke Martens. Com passagens pelo FFC Duisburg-ALE, IFK Götenborg-SUE e Rosengärd-SUE, sendo parceira de Marta, a holandesa de 24 anos chega para reforçar o Barça na temporada 2017/2018.

Martens vestiu a camisa da Seleção Holandesa por mais de 50 vezes e marcou 25 gols pela Laranja Mecânica. Mesmo destra, a atacante tem o costume de atuar pelo lado esquerdo do campo, se sobressaindo em boas atuações. A atleta ainda dividiu a artilharia do Europeu Sub-19 há sete anos com a alemã Turid Knaak, com quatro tentos assinalados.

"Estou muito feliz de ter assinado o contrato com o Barcelona. Sempre acompanhei o trabalho do clube e, agora, será uma grande honra para mim ser jogadora do Barça", assegurou ao Site Oficial do clube catalão, falando ainda sobre as vezes em que entrou em campo contra o atual time, elogiando a composição tática e demonstrou entusiasmo por seu futuro nos Blaugrana.

Holandesa é uma das apostas do Barça para a próxima temporada (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

"Joguei contra o Barça alguns meses atrás, em jogo pela Uefa Women’s Champions League, e gostei muito do estilo de jogo da equipe. É muito técnica e muito tática, com excelentes jogadoras. Eu espero conquistar diversos troféus com o Barça e, obviamente, ter um bom desempenho na próxima Women’s Champions League", completou a jogadora.

Lieke se junta a Elise Bussaglia, Natasa Andonova e Toni Duggan, já oficializadas anteriormente pelos espanhóis. Após ficar no quase nessa última edição da Champions League da categoria, o clube visa valorizar ainda mais a marca, tentando atrair atletas de renome na modalidade e se consolidar no cenário, explorando o sucesso de rivais na Europa. Espera-se ainda que novos nomes sejam contratados pela equipe, pois a expectativa criada é altamente positiva.