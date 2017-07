Sem espaço no United, Adnan Januzaj acerta com Real Sociedad por cinco temporadas

Foto: Divulgação/Real Sociedad

A Real Sociedad anunciou nesta quarta-feira (12) que chegou a um acordo com o Manchester United para a contratação de Adnan Januzaj. O jogador já foi aprovado nos exames médicos e assinou o seu contrato na sede do clube. O valor da negociação gira em torno dos 10 milhões de euros e o tempo de contrato é de 5 temporadas, com o Manchester tendo a opção de recompra.

O atacante belga será incorporado ao elenco na pré-temporada nesta quinta-feira (13), quando também será oficialmente apresentado em Anoeta. O segundo reforço do time para esta temporada, depois da contratação de Diego Llorente, vestirá a camisa número 8.

O jovem de apenas 22 anos, umas das grandes promessas do futebol, falou às câmeras do canal de TV oficial do clube basco e disse estar “muito animado e com boas sensações para a temporada”. “É um time que joga muito bem, quero conhecer meus companheiros e começar a trabalhar com eles”, completou.

Adnan Januzaj é anunciado pela Real Sociedad | Foto: Divulgação/Real Sociedad

Formado nas divisões de base do Anderlecht, da Bélgica, Januzaj foi contratado pelo Manchester United e fez sua estreia no time principal na temporada 2013-14. Ficou dois anos e meio no clube, até 2016, quando saiu emprestado para o Borussia Dortmund, onde não se firmou. Na temporada passada, de volta à Inglaterra, foi emprestado ao Sunderland - que terminou a temporada na última posição -, tendo disputado 28 jogos e marcado 1 gol.

O site oficial da Real Sociedad o descreveu como um canhoto de muito talento, que tem boa movimentação e pode jogar em ambos os lados do ataque. É um jogador que tem bom trabalho em equipe e um ótimo controle de bola, que se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo do time. Pertencente à chamada ‘ótima geração belga’, estreou com apenas 19 anos pela seleção principal, foi convocado seis vezes e disputou um jogo na Copa do Mundo de 2014.