Atlético de Madrid acerta com meio campista suíça Viola Calligaris

(Foto: uefa.com)

A equipe feminina do Atlético de Madrid anunciou a contratação da meio-campista suíça Viola Calligaris, o terceiro reforço da equipe colchonera visando a próxima temporada, na qual defenderá o título da Liga Iberdrola, a Uefa Women's Champions League e a Copa da Rainha. Além de Calligaris, o Atletico anunciou nos últimos dias outras duas contratações, a versátil jogadora francesa Aurelie Kaci que estava no Olympique Lyonnais, atual campeão da UWCL e a jovem atacante espanhola Carla Bautista.

Futebol ofensivo e orgulho por fazer parte desse clube, afirma a jogadora.

Aos 21 anos, a meio campista atuou no Young Boys na última temporada e está concentrada com a seleção suíça, que disputará a Eurocopa Feminina 2017, a jogadora afirmou ao site oficial do clube espanhol que está está muito animada com esta nova etapa, elogiando a estrutura que o clube vem desenvolvendo nos últimos anos dentro do futebol feminino.

A jogadora garantiu um futebol ofensivo e disse que o atual elenco tem muita qualidade, podendo superar o bom rendimento tido na temporada passada, na qual foram campeãs da Liga Espanhola e vice-campeãs da Copa da Rainha, na qual foram derrotadas pelo Barcelona na grande final, além das expectativas de atuar na UWCL com a camisa rojiblanca.

A equipe do Atlético de Madrid voltará a disputar o torneio após duas temporadas, visto que em sua primeira e única participação, na temporada 2015/16 chegou a fase de oitavas de final, sendo eliminado pela equipe do Lyon, que viria a ser o campeão do torneio naquela edição.

Renovações e saídas para a próxima temporada

O time da capital espanhola anunciou diversas renovações para a próxima temporada, sobretudo de seus destaques na última Liga Iberdrola. Lola Gallardo, Andrea Pereira, Alexandra López, María "Mapi" León, Silvia Meseguer, Amanda Sampedro, Marta Corredera e Esther González, são as jogadoras que defenderão a seleção espanhola na Eurocopa Feminina.

Entre as saídas, a atacante Priscila Borja deixa o clube após quatro temporadas e irá reforçar o Bétis e a lateral Bea Beltrán, que reforçará a equipe da Real Sociedad na próxima temporada.