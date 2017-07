Sevilla fecha contratação do lateral-direito Sebastien Corchia, ex-Lille

Google Plus

Foto: Getty Images

O Sevilla segue se preparando e reforçando seu elenco para a temporada 2017/18. Nesta quinta-feira (13) o clube nervionense anunciou seu quarto reforço visando a próxima temporada. Trata-se do lateral-direito Sebastien Corchia, de 26 anos, que chega do Lille. Ele já passou pelos exames médicos e assinou por quatro temporadas.

O francês iniciou a carreira em 2009, quando subiu para o time profissional do Le Mans, onde ficou entre 2009 e 2011, participando de 80 jogos e marcando três gols. Depois disso foi vendido ao Sochaux, onde atuou por três temporadas, marcando quatro gols em 98 partidas e voltando a ser destaque.

Mas, claramente, o grande ápice da sua carreira foi no Lille, onde chegou em 2014. Foram 102 partidas e quatro gols com o uniforme dos vermelhos, sendo, várias vezes, cotado como um dos melhores laterais-direitos da Ligue 1. Além disso, Corchia também foi figura garantida nas seleções de base da França, fazendo 50 jogos do Sub-17 até o Sub-21. Ele também já tem uma partida na seleção principal.

Segundo vários veículos espanhóis, o francês chega para ocupar a vaga de Mariano, que deve deixar o clube rumo ao futebol turco, mais especificamente ao Galatasaray. Vale lembrar que o brasileiro foi um titular incontestável, seja com Jorge Sampaoli, último técnico da equipe, seja com Unai Emery.

Corchia é do Sevilla | Foto: Divulgação/Sevilla FC

Sevilla já viajou para o Japão

Corchia se juntará ao restante dos comandados de Eduardo Berizzo, que viajaram também nesta quinta-feira ao Japão para iniciar a pré-temporada. A cidade em que a equipe sevillista ficará hospedada, pelo menos à princípio, é Osaka. A equipe enfrenta os anfitriões, o Cerezo Osaka, na próxima segunda-feira (17).