Lateral Nélson Semedo acerta com Barcelona e se torna defensor mais caro da história do clube

Foto: Michael Regan/Getty Images

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (13) sua primeira contratação visando a temporada 2017/18. Trata-se do jovem lateral-direito português Nélson Semedo, de 23 anos, que chega do Benfica. O clube não divulgou o tempo de contrato, já que o jogador passará por exames médicos nesta sexta-feira (14), nem os valores, mas, segundo a imprensa espanhola, ele valerá € 30 milhões, se tornando, assim, o defensor mais caro da história do Barça, junto de Daniel Alves.

O jovem lateral português teve sua base formada no modesto Sintrense, clube que disputa a terceira divisão do país atualmente, e onde Semedo jogou 26 jogos, mas logo sendo comprado pelo time B do Benfica, onde começou a se destacar, sendo, depois, emprestado ao C.D. Fátima por duas temporadas antes de ser, finalmente, promovido à equipe principal do Benfica. Foram 43 partidas e dois gols em duas temporadas pelos Encarnados. Além disso, ele também fez parte do elenco de Portugal na última Copa das Confederações.

Semedo chega para ocupar uma posição de muita crítica desde a saída de Daniel Alves: a lateral-direita. Sergi Roberto e Aleix Vidal não foram bem como o esperado, mostrando irregularidade, o que deixou a torcida bem irritada. Com a chegada do português, finalmente o Barça terá um lateral de origem na posição, já que os outros dois começaram a carreira no meio de campo.

Além de jovem e uma boa promessa do futebol português, o ex-Benfica tem como destaque sua velocidade e ótima chegada a frente, tanto que é taxado como um "ponta na lateral". Mesmo assim, com muita explosão e vontade, ele não é tão comprometedor na defesa e com certeza será um titular absoluto no time de Ernesto Valverde.