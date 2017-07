Emprestado ao Las Palmas, Vitolo abre o jogo em apresentação: "Atlético apostou forte em mim"

Foto: Divulgação/UD Las Palmas

Contratado pelo Atlético de Madrid por cinco anos, o meia Vitolo foi apresentado nesta quinta-feira (13) pelo Las Palmas. Isso porque o clube da capital espanhola foi punido pela Fifa e não pode registrar novos jogadores na atual janela de transferências. Sendo assim, Vitolo disputará a primeira metade da temporada pelo time das Ilhas Canárias, que também disputa a La Liga.

Mais de quatro mil torcedores compareceram ao Estádio Gran Canária para saudar o novo ídolo do clube. No gramado, agradeceu a torcida e beijou o escudo, para a festa dos animados torcedores. Logo depois foi para a concentração se reunir com os companheiros para a pré-temporada.

Vitolo se formou nas divisões do clube e agora regressa depois de quatro anos atuando pelo Sevilla, com quem rescindiu contrato. O meia falou sobre sua saída do clube andaluz: “Ao Sevilla devo praticamente tudo, consegui títulos e suei a camisa. Apesar da situação, fico com o que entreguei no Sevilla, só tenho palavras de agradecimento”, declarou.

Vitolo é apresentado pelo Las Palmas | Foto: Divulgação/UD Las Palmas

“Não vou revelar as conversas que tivemos. Estive perto de renovar com o Sevilla, mas faltaram alguns detalhes. O Atlético apostou forte em mim”, comentou Vitolo sobre a repentina mudança de rumos no processo de renovação que acabou virando uma transferência.

Quando se transferiu para o Sevilla, Vitolo deixou as portas do clube canário abertas e agora realiza o desejo de retornar: “Para mim é um orgulho voltar. Tomara que eu possa devolver no campo todo o carinho da torcida. Venho conquistar meu espaço e ajudar a equipe, não vou poupar nada por estar contratado por outra equipe”, falou o meia, visivelmente emocionado.

Victor Machin ‘Vitolo’ tem 27 anos e conquistou com o Sevilla o tricampeonato da Uefa Europa League entre 2014 e 2016. Desde 2015 vem sendo convocado pela seleção espanhola, tendo disputado 11 partidas, marcando quatro gols. Ficará por empréstimo no Las Palmas até janeiro, que é quando termina a punição e o Atleti poderá registrar novos jogadores.