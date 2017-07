Um dos destaques da equipe, atacante Bakambu renova com Villarreal até 2022

Foto: Divulgação/Villarreal CF

O franco-congolês Cédric Bakambu renovou o seu contrato com o Villarreal por mais duas temporadas, assim confirmou o clube nesta quarta-feira. No clube desde 2015 e com contrato até 2020, o rápido atacante teve o seu vínculo com o Submarino Amarelo estendido até 2022. Nessa sexta-feira (14), José Manuel Llaneza - vice-presidente do Villarreal - concederá uma entrevista coletiva junto ao próprio jogador na sede do clube para anunciar o acordo.

Com a grave lesão de Roberto Soldado, que o deixou afastado dos gramados por mais de seis meses e também a transferência do brasileiro Alexandre Pato para o futebol chinês, Bakambu assumiu o protagonismo do ataque amarelo, cumprindo muito bem a função de artilheiro.

Bakambu comemora um de seus gols | Foto: Divulgação/Villarreal CF

Desde que chegou, balançou as redes adversárias em 33 oportunidades, se tornando o ‘homem gol’, como é conhecido no clube, e um dos destaques, não só do time, mas também do campeonato. Bakambu foi o artilheiro do time nas últimas duas temporadas, marcando 22 e 11 vezes nas temporadas 2015-16 e 2016-17, respectivamente.

Segundo o jornal inglês The Telegraph, o Villarreal teria rejeitado uma proposta de 25 milhões de euros do West Ham por Bakambu. A informação reforça a intenção do clube de contar com o jogador para a próxima temporada, além de mostrar a valorização do jogador.

Francês de origem congolesa, Cédric se formou nas categorias do club francês FC Sochaux-Montbéliard e se transferiu para o Bursaspor, da Turquia, em 2014. Se destaca por sua velocidade e força, além grande capacidade de marcar gols. Apesar de atuar pelas divisões inferiores da seleção francesa, onde foi campeão da Eurocopa sub-19 em 2010, Bakambu optou por jogar pela seleção principal da República Democrática do Congo.