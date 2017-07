Banega diz que errou ao ir à Internazionale: "Não deveria ter saído do Sevilla"

Foto: Divulgação/Sevilla FC

Pode se dizer que uma das contratações que não deram muito certo, pelo menos pelos times grandes da Europa, na última temporada foi a do meia argentino Ever Banega pela Internazionale. Ele chegou com bastante pompa após conquistar o tricampeonato da Uefa Europa League pelo Sevilla, porém não correspondeu como o esperado.

Agora, após 33 partidas pelos Nerazurri ele retornou ao clube espanhol para reencontrar seu bom futebol e admite que errou ao se transferir para o futebol italiano: "Qual alguém faz algo, faz com seu coração. Eu fiz isso, mas foi um erro deixar o Sevilla. Mesmo assim, agora é hora de me preparar e ajudar os meus companheiros", afirmou o argentino.

Foto: Marco Luzzani/Getty Images

De volta, e com a saída de Vitolo ao Atlético de Madrid, com empréstimo, na primeira parte da temporada, ao Las Palmas, Banega vira meio que a principal "estrela" do time, ou, pelo menos, a grande referência de um jovem elenco comandado pelo novo técnico do time, Eduardo Berizzo, que conta bastante com o jogador visando a próxima temporada.

Essa será a terceira temporada do meia de 29 anos com o Sevilla. Na sua primeira passagem, entre 2014 e 2016, ele fez 59 partidas, marcando um total de oito gols e distribuindo cinco assistências. Podem não parecer números tão expressivos, mas sua qualidade na armação e no passe foram essenciais para a conquista de dois títulos da Europa League junto do conjunto nervionense, sendo um dos principais destaques da equipe. Agora ele tentará recuperar o bom futebol jogando pelo clube em que teve seu auge.