Schalke 04 anuncia lateral Oczipka, ex-Eintracht Frankfurt, como substituto de Kolasinac

Foto: Divulgação/Schalke 04

A diretoria do Schalke 04 agiu rápido e anunciou o substituto para o lateral-esquerdo Kolasinac, um dos destaques na última temporada, negociado junto ao Arsenal na atual janela de transferências. Com larga experiência no futebol alemão, Bastian Oczipka, de 28 anos de idade, é o novo jogador dos Azuis Reais. O acordo foi firmado por três temporadas, até a metade de 2020.

O jogador começou nas categorias de base do Borussia Mönchengladbach e, em seguida, do Bayer Leverkusen. Promovido ao time profissional, foi emprestado ao Hansa Rostock e ao Sankt Pauli. Na metade de 2012 foi negociado ao Eintracht Frankfurt, onde permaneceu até essa semana. Nas Águias, disputou 167 partidas, marcou dois gols e deu 22 assistências.

"Oczipka é um lateral-esquerdo de confiança e que conhece bem a Bundesliga. Ele tem a capacidade de permanecer firme na defesa, além de ser um perigo no ataque. Estamos entusiasmados por tê-lo conosco para a nova temporada", afirmou o técnico Domenico Tedesco.

O novo reforço agradeceu os anos que esteve em Frankfurt e também mostrou estar animado por estar no novo clube. "Estou entusiasmado com este novo desafio. Domenico Tedesco e Christian Heidel realmente motivaram a estar envolvidos com os desafios que se seguem aqui no Schalke. Ao mesmo tempo, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos em Frankfurt por cinco grandes anos", disse Oczipka.

Além de Oczipka, o Schalke 04 anunciou as contratações dos meias Bentaleb, Konoplyanka e Amine Harit, além do defensor Pablo Ínsua. O time teve uma temporada decepcionante e tenta voltar às competições europeias. O time vai ter pela frente apenas torneios nacionais, como a Bundesliga e a Copa da Alemanha.