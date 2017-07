Após saída de Vitolo, Sevilla age rápido e acerta com Nolito

Foto: Jon Super/AFP/Getty Images

Não deu muito tempo para que a torcida do Sevilla ficasse decepcionada pela saída de Vitolo ao Atlético de Madrid. Neste sábado (15) a equipe nervionense acertou a contratação do meia Nolito, que estava no Manchester City. Ele fechou por três temporadas custou e cerca de € 9 milhões aos cofres dos rojiblancos. O jogador passará por exames médicos neste domingo (16) e deve ser oficializado também.

O meia de 30 anos era, sem sombra de dúvidas, o grande desejo sevillista nesta janela, ainda mais pela grande admiração do novo técnico da equipe, o argentino Eduardo Berizzo, no jogador, já que ele treinou Nolito no Celta de Vigo há duas temporadas, quando o jogador esteve no seu auge, sendo preterido por clubes como Barcelona, mas preferindo ir ao futebol inglês.

Além da ótima relação com Berizzo, outro fator que foi muito importante na decisão de Nolito foi a Copa do Mundo, já que ele era carta fora do baralho no City e Pep Guardiola e vê o retorno ao futebol espanhol uma ótima forma de recuperar seu bom futebol e mirar uma vaga entre os 23 escolhidos de Julen Lopetegui para o mundial da Rússia.

Ele chega para suprir a vaga de Vitolo, que deixou o clube rumo ao Atlético de Madrid, o que gerou bastante polêmica, já que o jogador havia se comprometido sobre a renovação de forma verbal, mas preferiu escolhendo ir à equipe colchonera. Se depender de Berizzo, Nolito será um titular incontestável, já que o próprio foi essencial para o acordo ser fechado entre o jogador e o clube.