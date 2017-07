Ex-agente de Neymar revela motivo da escolha pelo Barcelona: "Era seu clube do coração"

Google Plus

Foto: Getty Images

Wagner Ribeiro, ex-empresário de Neymar, revelou detalhes sobre a escolha do craque pelo Barcelona. Real Madrid e Barça disputavam o jogador e, diferente do que parecia, a escolha não foi feita baseada nos valores da negociação.

Neymar foi contratado pelo Barcelona em 2013 por 57 milhões de euros – valores revelados pelo presidente Josep Maria Bartomeu, mas que até hoje não foram confirmados -, cifras que pareceram ter motivado o jogador a escolher pela Catalunha, em vez da capital espanhola. Mas a verdade é outra, revelada por Wagner, que cuidou da carreira de Neymar por 9 anos.

De acordo com a entrevista de Wagner ao portal Uol, Neymar decidiu ir para o Barcelona por ser o time do seu coração: “Eu queria que ele tivesse ido para o Real Madrid, era uma proposta economicamente melhor para o Santos e para o jogador, mas o Barça era a sua equipe do coração”, afirmou o empresário que também levou para a Europa, entre outros, Robinho e Kaká.

Neymar Jr. quando ainda atuava pelo Santos FC | Foto: Mauricio Lima/Getty Images

Wagner foi o empresário de Neymar Jr. desde que o atleta tinha 12 anos, mas depois o pai do jogador assumiu a função. Wagner também revelou que, à época, levou ao Santos – então clube de Neymar – propostas de Real Madrid e Chelsea e que a proposta do Barcelona foi feita diretamente ao pai, o senhor Neymar.

Entre processos judiciais e polêmicas, Neymar se tornou um dos principais jogadores do Barcelona. Marcou 109 gols em 192 jogos disputados. Conquistou os principais títulos disputados, como a La Liga, a Copa do Rei e a Uefa Champions League. Forma com Messi uma dupla de enorme sucesso e a cada dia parece que a decisão tomada foi realmente a melhor para a sua carreira, que vem em constante evolução.