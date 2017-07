Mariano deixa Sevilla e é anunciado como reforço do Galatasaray

Mariano é a nova contratação do Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray SK)

Dando sequência ao agitado mercado europeu para o início de mais uma temporada, o lateral-direito Mariano deixou o Sevilla depois de dois anos vestindo as cores do clube espanhol. O brasileiro de 31 anos foi anunciado nesta segunda-feira (17) como novo reforço do Galatasaray, da Turquia. O jogador chegou à cidade de Istambul no sábado (15) e, junto de seu empresário Robalinho, foi recebido no aeroporto por alguns torcedores do clube turco.

O anuncio da contratação do lateral-direito foi feito pelo próprio clube por meio de sua conta oficial no Twitter. Já a apresentação oficial de Mariano aconteceu nesta segunda-feira pela manhã, onde foi definido que o brasileiro será o novo camisa 2 do clube turco.

O clube desembolsou € 4,5 milhões (R$ 16 milhões) para contratar o brasileiro, que, segunda a imprensa espanhola, deverá vestir a camisa do Galatasaray por três temporadas.

Mariano deixou o Sevilla depois de duas temporadas em alto nível pelo clube espanhol. Nestes dois anos pelo clube de Andaluz, o atleta atuou em 80 jogos, marcando um gol e dando outras nove assistências. O brasileiro ainda conquistou o título da Uefa Europa League em 2015/16.

Mariano foi revelado nas categorias de base do Guarani e também passou por outros clubes brasileiros como Atlético-MG, Cruzeiro e Ipatinga. O lateral viveu a sua melhor fase no Brasil vestindo a camisa do Fluminense, de 2009 a 2011. Depois do Flu, Mariano foi vendido para o Bordeaux em 2012 e chegou ao Sevilla três anos depois.