Novo técnico do Barça aprova contratação de Verratti: "Se ele vier, ficarei bem feliz"

Verratti é cobiçado pelo Barcelona (Foto: Getty Images)

A busca do Barcelona pelo meio-campista italiano Marco Verratti não acabou, de acordo com o técnico Ernesto Valverde. No entanto, o comandante declarou que está contando com Ivan Rakitic para a próxima temporada, desmentindo os rumores de que o Barça iria oferecer o croata na negociação por Verratti.

Em coletiva nesta segunda (17), Valverde falou sobre o italiano: "Não penso nele. Trabalhamos para ter o melhor elenco possível. E se ele vier, ficarei bastante alegre" , declarou.

O técnico também falou sobre os possíveis reforços para a próxima temporada. "Não creio que seja o momento mais adequado para falar de jogadores que não estão conosco. Sempre estamos atentos ao mercado para ter grandes jogadores. Não foco nos que estão fora, mas sim nos que estão dentro. Somos o clube que somos e queremos os melhores jogadores".

O outro nome bem cotado para juntar-se ao Barça, é o brasileiro Paulinho. Quando questionado sobre o jogador, Valverde repetiu o discurso anterior. "Desde o início, o clube está atento ao mercado. Porém, é difícil melhorar o que temos aqui. Prefiro me concentrar no que temos. O verão é longo e há muitos nomes. Mas para mim o importante é conhecer os que estão aqui", frisou.

A pré-temporada do Barcelona irá começar ainda este mês e será nos Estados Unidos, na International Champions Cup, onde o time irá enfrentar nomes como Juventus, Manchester City e Real Madrid. Valverde destacou que conta com a presença de Rakitic e André Gomes, que foram alvos de rumores de transferência na negociação por Verratti.

"Contamos com eles, obviamente. Quero vê-los em ação. André não virá aos Estados Unidos, mas o Rakitic sim", assegurou.

Ernesto também comentou o número alto de meio-campistas no time – atualmente, são dez. "Temos uma margem para decidir até o final do mercado o que fazer. Nós ajustaremos o número adequado para o número de competições que teremos", encerrou.