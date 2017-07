Ex-Den Haag, goleira holandesa Jennifer Vreugdenhil é contratada pelo Valencia

A goleira é o quinto reforço do clube para a próxima temporada (Foto: VCF Femenino/Twitter)

A equipe feminina do Valencia anunciou seu quinto reforço para a próxima temporada. Jennifer Vreugdenhil, goleira holandesa de 22 anos que atuou na última temporada pelo Ado den Haag. Com experiências pelas seleções de base de seu país, chega para competir pela titularidade com a costarriquense Noelia Bermudez, que trocou o Levante pelo rival local.

Experiência em seleções de base e na Vrouwen Eredvisie

A goleira chegou ao Ado den Haag aos 16 anos e fez apenas uma partida na temporada 2011/12, a última da Eredvisie Feminina, que se fundiria ao campeonato belga feminino, constituindo assim a BeNe League, a partir de 2012/13. Após duas temporadas aonde teve poucas chances na equipe, finalmente conquistou a titularidade em 2014/15, se firmando de vez na equipe. Foi campeã nacional na temporada 2011/12 e da Copa da Holanda em 2015/16.

Com a volta da Vrouwen Eredvisie em 2016/17, a goleira atuou em 26 partidas e teve seis clean sheets, dois a menos que a com as melhores estatísticas no fundamento, a espanhola Eli Sarasola, campeã com o Ajax. Jennifer tem passagens pelas seleções de base de seu país, conquistando o campeonato europeu sub-19 em 2014, ficando na seleção de melhores do torneio.

Características de jogo semelhantes a da antiga titular, Christiane Endler

(Foto: haaglandenvoetbal.nl)

O site do Valencia em apresentação da jogadora destacou seus pontos fortes: ótimo jogo aéreo, bom posicionamento e bom jogo com os pés, características semelhantes a da ex-titular da equipe na última temporada, a chilena Christiane Endler, que se transferiu para o Paris Saint Germain, na primeira transferência paga envolvendo uma jogadora do futebol espanhol para um clube internacional.

Além da goleira holandesa, o clube já anunciou outros quatro reforços: as atacantes Sandra Hernández (Barcelona) e Andrea Estéban (Levante), a zagueira Marta Carro (Madrid CFF) e a goleira Noelia Bermudez (Levante), além desses reforços, o clube também terá um novo treinador, Jesús Oliva que substituirá o argentino Cristian Toro no comando da equipe.