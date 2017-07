Presidente da Federação Espanhola de Futebol, Villar Llona é preso

Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Nesta terça-feira (18), Angel Maria Villar Llona, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, foi preso juntamente com seu filho Gorka Villar, ex-excutivo da Conmebol, durante uma operação anticorrupção, segundo informações da polícia na Espanha. Um porta-voz da polícia local informou que os agentes invadiram os escritórios da RFEF (Real Federación Española de Fútbol) em investigação sobre suas finanças.

Dentre as acusações, o foco principal está na falsificação de documentos e na obtenção de lucros ilegais em partidas internacionais de futebol. Villar, que também é vice-presidente sênior da Fifa e vice-presidente da Uefa, também teria organizado jogos da Seleção Espanhola envolvendo negócios que beneficiaram o seu filho.

Além de Villar e Gorka, mais três executivos da Federação Espanhola foram presos, acusados de administração inadequada, corrupção, falsificação de documentos, apropriação indevida de fundos, após pesquisas sobre as finanças da Federação. A operação chamada SOULE foi comandada pela Guardia Civil espanhola.

Villar Llona em conferência da UEFA | Foto: Markku Ulander/Getty Images

O ministro da cultura, educação e esporte da Espanha, Iñigo Mendez de Vigo, fez uma declaração à TV logo após as prisões e disse que “na Espanha as leis são aplicadasm as leis são as mesmas para todos e ninguém, ninguém está acima da lei”.

A Uefa, em uma nota oficial, disse que “está a par das notícias envolvendo o Sr. Villar Llona. Não temos nenhum comentário a fazer no momento”.

Villar, de 67 anos, é presidente da RFEF desde 1988. Sob seu comando, a Seleção Espanhola foi campeã de duas Eurocopas (2008 e 2012) e da Copa do Mundo de 2010. Vários casos judiciais foram iniciados ao longo de seu mandato, alegando falta de transparência nas finanças e nos processos de tomada de decisões, mas nenhuma acusação foi feita.

Seu filho Gorka também enfrentou muitas acusações e perdeu o cargo de diretor geral da Conmebol em 2016, após várias alegações de irregularidades. Também foi acusado de extorsão por vários times uruguaios.

As invasões ocorreram dois dias antes de uma assembleia da RFEF marcada para 20 de julho, onde o calendário do futebol espanhol seria definido. Mais notícias sobre o caso são esperadas para as próximas horas, inclusive para definir sobre quem assumirá o cargo na ausência de Villar.