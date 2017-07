Presidente do Real Madrid exalta 'volta do rival Milan' e alfineta Barcelona

Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid por unanimidade

À frente do Real Madrid até 2021, Florentino Pérez, um dos cartolas mais conhecidos no mundo do futebol, comemora a sua reeleição no clube. Em seu terceiro mandato consecutivo desde 2009, o cartola aproveitou a oportunidade para exaltar a 'volta do rival' Milan e provocar o Barcelona.

Em entrevista nesta quarta-feira (19) à Rádio Marca, Florentino destacou o alto investimento do Milan, que foi comprado por chineses, neste mercado de transferências. Segundo ele, o clube italiano está começando o procedimento para se reerguer no cenário mundial.

“Estou muito feliz por saber que o Milan está voltando. Durante 50 anos, eles foram os nossos rivais, não o Barça ou qualquer outro clube”, afirmou o mandatário, provocando o Barcelona.

O time italiano tem despejado muito dinheiro neste mercado. Até agora foram dez jogadores contratados para a próxima temporada: Antonio Donnarumma (goleiro), Matteo Musacchio (zagueiro), Leonardo Bonucci (zagueiro), Andrea Conti (lateral-direito), Ricardo Rodríguez (lateral-esquerdo), Frank Kessie (meio-campista), Hakan Çalhanoglu (meia), Lucas Biglia (meio-campista), Fábio Borini (atacante), André Silva (atacante).

O atacante Richarlison, do Fluminense, é outro que está na pauta do Milan, como apurado pelo VAVEL Brasil.