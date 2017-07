Real Madrid apresenta Dani Ceballos, segundo reforço para próxima temporada

Ceballos irá usar a camisa 24 no Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid )

Real Madrid apresentou, na manhã dessa quinta-feira (20), o meia Dani Ceballos. O ex-Bétis é o segundo reforço para a temporada 2017/18 merengue. O jovem, de 20 anos, realizou exames médicos e assinou contrato por seis temporadas, até 2023. De acordo com o jornal "Marca", o Real desembolsou € 16 milhões (R$ 59,7 milhões) pelo meia, e metade do valor seria pago à vista e a outra metade daqui a seis meses.



Ao lado do presidente Florentino Pérez, o novo camisa 24 do Real Madrid não escondeu a alegria pela transferência e disse que era sonho de criança fazer parte do clube merengue.

"Quero agradecer ao presidente pela confiança que depositou em mim, quando me fez chegar que o Real me queria. Não tive a opção de dizer não. Meu sonho desde pequeno era estar aqui. Também agradeço a minha família, que foi fundamental para que esteja aqui hoje. Venho suar esta camisa até o último segundo e fazer ainda maior a história deste clube", disse Ceballo.

Florentino não deixou de elogiar o meia, que chega ao Real Madrid após se destacar no Bétis e nas categorias de base da seleção espanhola.

"É um jogador que está brilhando e será um pilar no futuro. Sabe o que é espírito de superação, e com humildade e talento acaba de ser eleito, aos 20 anos, o melhor jogador da Euro sub-21. Querido Dani, tua convicção para vestir a camisa do Real foi chave para estar no Bernabéu. Teu empenho para defender este escudo, quando muitos estavam interessados em você, nos orgulha. E esta torcida não se esquecerá", afirmou.

Ceballo se destacou no Bétis e nas categorias de base da seleção espanhol, conquistou a Euro Sub-19 com a Espanha em 2015 e neste ano foi eleito o melhor jogador da Euro sub-21, fazendo parte da equipe vice-campeã, no mês passado. O atleta chegou às categorias de base do Bétis em 2012 e dois anos depois subiu para a equipe principal de Sevilha.