Segundo jornal espanhol, Messi e Suárez tentaram convencer Neymar a ficar no Barcelona

Foto: Getty Images

Após a autuação avassaladora de Neymar na vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre a Juventus em amistoso de pré-temporada - onde o atacante marcou os dois gols da vitória -, de acordo com o diário Sport, Messi e Súarez conversaram durante uma hora na tentativa de convencer o camisa 11 a permanecer no Barça. Ainda de acordo com a publicação, Neymar disse ao argentino e ao uruguaio que ficará no clube.



Na última semana, as especulações de saída de Neymar aumentaram e tomaram conta dos jornais. De acordo com o portal Esporte Interativo, Neymar estaria cada vez mais perto de uma transferência para o Paris Saint-Germain. Mas, após o triunfo contra a Juventus o técnico Ernesto Valverde - que de acordo com o jornal Mundo Deportivo também teve uma conversa particular com o brasileiro -, garantiu que o camisa 11 fica no Barcelona.



“O Barcelona não vai prescindir de Neymar. Conhecemos a dinâmica do grupo e queremos ele conosco. É uma época de especulações, entendo, mas (Neymar) está conosco e contamos com ele”, garantiu o técnico.

Foto: Getty Images / Corbis Sport



Neymar voltou a treinar com o elenco do Barcelona, neste domingo (23), em Nova York, um dia após a vitória contra a Juventus em amistoso de pré-temporada. Na segunda, a equipe deverá participar da inauguração da Academia Barça, em Long Island, que terá também a presença de ex-jogadores e embaixadores do clube Belletti.