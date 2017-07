Recém-contratado, Semedo declara não ter falado com CR7 sobre ida ao Barcelona

Foto: Getty Images

O lateral-direito Nelson Semedo, que nesta janela de transferência trocou o Benfica pelo Barcelona por 30.5 milhões de euros, confirmou em entrevista que não consultou Cristiano Ronaldo a respeito de sua ida para a Espanha.

Apesar de ser companheiro de Cristiano na Seleção Portuguesa e ter disputado toda a Copa das Confederações com o camisa 7 merengue, Semedo comentou que não teve tempo de conversar sobre sua ida para o maior rival do Real Madrid, time de Cristiano.

“Eu não falei com Ronaldo. Eu não tive tempo”, comentou o lateral português após fazer sua estreia pelo Barça no amistoso frente a Juventus, disputado neste sábado (22), que terminou com vitória catalã por 2 a 1, com dois gols do brasileiro Neymar. Semedo também falou sobre o que sentiu ao vestir a camisa blaugrana: “Jogar no Barcelona era um sonho e eu consegui realizar. Só pude treinar uns três dias com meus companheiros, mas reconheço que é fácil se adaptar ao jogo do Barcelona”.

Semedo jogando por Portugal na Copa das Confederações 2017 | Foto: Getty Images

Semedo e Ronaldo provavelmente ainda se enfrentarão durante a temporada, já que haverá no mínimo quatro jogos entre Real Madrid e Barcelona – dois pela La Liga e dois pela Supercopa da Espanha. Além disso, dividirão vestiários e concentrações quando jogarem por Portugal. Semedo se junta a André Gomes que é outro companheiro de Ronaldo na seleção que também joga pelo Barça.

Perguntado sobre a possível transferência de Neymar para o PSG, Semedo preferiu não criar polêmica: “Não perguntei a ele se vai ou não. Ele é do Barcelona e esperamos contar com ele para esta temporada”, comentou.

Nelson Semedo, de apenas 23 anos, disputou duas temporadas pelo Benfica, jogando 43 jogos e marcando 2 gols. É o segundo reforço do Barcelona para esta temporada, que já contratou o meia-atacante Gerard Deulofeu, que já foi jogador do Barça e estava no Everton, da Inglaterra.