Casemiro brinca sobre futuro de Neymar e abre as portas do Real Madrid: "Seria bem-vindo"

Foto: Getty Images

A possível saída de Neymar do Barcelona tem dominado o noticiário mundial nas últimas semanas. Companheiro de seleção, Casemiro, meia do Real Madrid, afirmou que tem acompanhado a novela de longe, mas que não conversou com o craque e brincou a respeito do futuro do jogador.

"Isso cabe a ele. Sabe o que tem que fazer. Por que não jogar aqui no Real Madrid também? Será bem-vindo, aqui, para nós", brincou.

Casemiro revelou que não conversou com Neymar nos últimos dias, mas em entrevista após a derrota do Real Madrid para o Manchester United na Champions Cup, torneio de pré-temporada, desejou sorte, independente do destino do craque.

"Não falei com Neymar. Se tratando dele, é muito assunto. É um grande jogador, tenho admiração grande por ele. Ele sabe o que faz, está bem preparado por trás, tem o pai dele que é uma grande pessoa e sabe o que está fazendo. Se sair do Barcelona, desejo toda a sorte do mundo, se ficar, desejo também. O Neymar é muito importante para a Seleção, contamos com o bom futebol dele", disse.

Após perder para o Manchester United nos pênaltis na primeira partida da Champions Cup, o Real Madrid volta a campo no dia 26, contra o Manchester City, na Califórnia.