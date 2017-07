Destaque no Málaga, jovem Pablo Fornals assina com Villarreal

Foto: Divulgação/Villarreal CF

Pablo Fornals é o mais novo reforço do Villarreal para as próximas cinco temporadas. O meia-atacante, que se formou nas categorias de base do clube, estava no Málaga desde 2012 e nessa janela de transferências decidiu retornar ao seu ex-time. A apresentação oficial do jogador será nesta terça-feira (25), na loja oficial do clube no centro da cidade de Villarreal.

O meia se despediu dos seus companheiros e da comissão técnica e deixou a concentração em Garderen, na Holanda, onde o Málaga faz pré-temporada. Mesmo com o desejo de Fornals de se transferir, o clube fez mais duas propostas de ampliação de contrato, mas o jogador não aceitou. Inclusive o próprio atleta pagou a multa rescisória, estipulada em 12 milhões de euros.

Desde que estreou pelo Málaga, em setembro de 2015, Fornals disputou 59 partidas no Campeonato Espanhol e na 4 na Copa do Rei, marcando 10 gols. Também foi convocado para a Seleção Espanhola principal e pra sub-21.

Pablo Fornals ainda criança atuando pelas divisões de base do Villarreal | Foto: Divulgação/Villarreal CF

Meia de apenas 21 anos, Pablo escreveu uma carta ao clube e aos torcedores e quis deixar claro que sua saída não foi algo simples, apesar da aposta feita pelo Villarreal ter sido muito importante: “Na vida, as decisões sempre são complicadas, mas agora começo uma etapa muito empolgante no Villarreal, onde espero devolver o grande esforço que fizeram por mim”, disse em um dos trechos.

O dono do Málaga, Abdullah Al Thani, confirmou através de suas redes sociais que tentou manter o jogador no clube albiceleste, inclusive aumentando o seu salário, mas que Fornals, juntamente com o seu agente, rejeitou as duas propostas feitas.

O Villarreal, que terminou a La Liga na quinta posição e conquistou vaga para Uefa Europa League, vem reforçando o seu elenco. O zagueiro Rúben Semedo, o atacante Rúben Ünal, além da manutenção de Bakambu e da contratação em definitivo do goleiro Andrés Fernández foram as outras movimentações do clube na janela de verão europeu.