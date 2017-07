Google Plus

Ele fica! Após especulações, Cristiano Ronaldo anuncia que seguirá no Real Madrid

Parece que a novela chegou ao seu fim. Em uma exclusiva ao jornal espanhol Marca, Cristiano Ronaldo praticamente confirmou que continuará sendo jogador do Real Madrid, pelo menos, na próxima temporada: "Ganhar troféus importantes com o meu clube, no ano passado, foi genial, assim como os troféus individuais. Consegui-lo outra vez seria bom".

As especulações sobre a saída do português da equipe merengue se iniciaram um pouco antes do começo da Copa das Confederações, com o jornal luso A Bola PT bancando a notícia, afirmando que Cristiano estava triste pela falta de "proteção" que o clube espanhol deu em relação aos problemas fiscais, não se sentindo "blindado" pelo Real Madrid.

Com o "fogo apagado" e sem a tal reunião com Florentino Pérez ter acontecido, segundo o Marca, Cristiano mostrou seu desejo de seguir sendo um dos melhores do planeta, conquistando títulos, não só coletivos, mas também individuais, e vê a equipe merengue, obviamente, como a melhor opção para isso.

O Real Madrid já iniciou sua pré-temporada. A equipe atual bicampeã da Uefa Champions League está na Califórnia visando sua preparação para próxima temporada, disputando o torneio amistoso nomeado de Champions Cup, que conta com alguns dos melhores times do mundo, como o rival Barcelona, Manchester United, Manchester City, entre outros. A equipe entra em campo na madrugada de quarta (26) para quinta-feira (27) pela segunda vez no torneio, quando encara o Manchester City, às 00h30.

Porém, Cristiano, que só conseguiu um descanso após a Copa das Confederações, ainda não está com o grupo, e só deve se reapresentar dias antes dos dois duelos diante do Barcelona pela Supercopa da Espanha. Ele está na China para expandir sua marca, além de receber férias para passar um bom tempo com a sua família, ainda mais após o nascimento de seus dois novos herdeiros.