€180 milhões: Real Madrid chega a possível acordo recorde por Mbappé, afirma jornal espanhol

Foto: Stu Forster/Getty Images

O Real Madrid está pronto para fazer barulho no mercado como de costume. Segundo o jornal Marca, o clube merengue chegou a princípio de acordo com o jovem atacante francês Kylian Mbappé, do Monaco, por incríveis €180 milhões, sendo €160 pagos diretamente pelo clube, mais €20 por objetivos que o jogador terá de cumprir durante seu vínculo com o clube.

Com isso, ele se torna, de longe, o jogador mais caro da história do futebol mundial, ultrapassando os €105 milhões pagos pelo Manchester United para Juventus por Paul Pogba. Além disso, ainda segundo o jornal espanhol, o jogador de 18 anos irá assinar por seis temporadas com o clube.

O desejo do clube e de Mbappé são mútuos. O grande "problema", até pouco tempo atrás, era a permanência de Alvaro Morata no clube merengue, já que ele era o reserva imediato no ataque blanco. Porém, com a saida do centroavante espanhol para o Chelsea, que pagaram cerca de €70 milhões aos merengues, o clube, além de abrir um importante espaço no seu elenco, também arrecadou mais esforços em termos financeiros para adquirir o jogador.

De início, a ideia do Real Madrid era contratar Mbappé e emprestá-lo uma temporada ao Monaco, para que o próprio pudesse adquirir ainda mais experiência e ficasse mais maduro. Porém, o jogador realmente quer se juntar ao clube já nessa temporada, o que afirma o Marca, tendo em vista que ele mesmo se considera capacitado para estar entre os preteridos de Zinedine Zidane, que conversou bastante com o jogador por telefone durante os últimos dias.

A negociação deve se confirmar nos próximos dias, o que seria a terceira contratação do clube nessa janela. Theo Hernández e Dani Ceballos já foram anunciados, e vale destacar a média de idade dos reforços merengues, caso a contratação se confirme: 19 anos. É o Real Madrid pensando não só no agora, mas também no futuro, mudando sua filosofia de contratações.