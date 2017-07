Coutinho entra em acordo com Barcelona, mas depende de liberação do Liverpool

(Foto: Alex Livesey/Getty Images)

Phillipe Coutinho, astro da seleção Brasileira e do Liverpool, da Inglaterra, pode estar de malas prontas para rumar ao Camp Nou. Segundo a rádio catalã RAC 1, o único empecilho seria o acerto entre as equipes.

Coutinho já teria tudo definido com o Barça para se juntar a Messi, Neymar e Luisito Suarez, mas depende da negociação entre o seu atual clube e o clube catalão. Jürgen Klopp, técnico da estrela na Inglaterra, já disse que pretende contar com o meia para a temporada de 2017/2018.

Klopp chegou a cogitar a venda de Coutinho caso pudesse ter alguns jogadores, como Keita e Van Dijk. O clube azulgrana teria oferecido em torno de €75 milhões ao Liverpool para contar com o camisa 10 mas a princípio teria tido uma resposta negativa.

Segundo o jornal da Catalunha, Mundo Deportivo, alguns representantes do Barça já estão na Inglaterra para agilizar os trâmites da negociação. Sendo assim, a tendência é que a novela se encerre nos próximos dias.

O Barcelona planeja ter Phillipe Coutinho ainda nessa janela de verão na Europa. A diretoria do clube planeja uma oferta superior a €80 milhões para ter o jogador nas próximas semanas. O clube espanhol vai em busca da sua terceira contratação de peso para a temporada. Já chegaram o atacante Gerard Deulofeu e o lateral-direito Nélson Semedo. A equipe ainda busca volantes e zagueiros.

Coutinho teve uma ótimo temporada de 2016/2017, sendo destaque dos Reds na Premier League. O pequeno mágico, como é chamado pela torcida, possui 187 jogos e 45 gols com a camisa do clube inglês. Além do Barcelona, o PSG também demonstrou interesse em contar com o futebol do meia.