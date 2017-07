Piqué recomenda que Neymar não vá para o PSG: "É uma liga inferior"

Foto: VAVEL España

O Barcelona segue a preparação para a temporada a ser iniciada no próximo mês de agosto nos Estados Unidos, onde disputa a Champions Cup, porém, o assunto principal segue com a permanência de Neymar no Barcelona ou a ida do camisa 11 ao Paris Saint-Germain. Enquanto nada é oficialmente concretizado, as especulações surgem e as partes mantêm o silêncio.

Um ponto fora da curva foi o zagueiro Gerard Piqué. O camisa 3 do Barça publicou uma foto no último fim de semana ao lado de Neymar, que repercutiu no ambiente do futebol graças ao silêncio de espanhóis e franceses. Na noite desta terça-feira (25), em entrevista coletiva, o jogador foi bombardeado de perguntas sobre o craque brasileiro. A princípio, Piqué afirmou que a imagem publicada em suas redes sociais não tem nada de concreto em relação ao assunto, e apenas foi uma manifestação de sua vontade.

"Foi uma opinião pessoal. Quem tem que comunicar se ele fica ou não é o próprio Neymar. Do que eu posso intuir e desejo é que ele fique, por isso tem a imagem. Não é nada oficial, não me envolve diretamente e Neymar tem que falar sobre isso. Isso é o que eu gostaria e espero que seja assim", disse.

Piqué também falou sobre a conversa que o elenco teve com Neymar. Ponderou a relevância do Campeonato Espanhol e do clube no cenário nacional e internacional, além de relembrar as conquistas obtidas e o desejo de todos de aumentar a galeria de troféus.

"Quando falamos com ele, nós tentamos expor o que não é mais apenas como um companheiro de elenco, mas sim como um amigo. É compreensível que ele possa repensar as coisas, ele tem 25 anos e tem um talento único. Tem opções sobre a mesa. Estou convencido que não é pelo dinheiro. Pode ser para um projeto, que tampouco acredito ser mais ambicioso do que temos. Eu poderia entendê-lo por esse lado. Enquanto você sair e deixar um monte de dinheiro, você não vai encontrar nenhum projeto. Se assim for, o que eu digo é não ir a Paris, onde ele vai a uma liga inferior e ele vai jogar tudo na Uefa Champions League. Neymar é um menino de 25 anos com suas dúvidas", continuou.

Como conclusão, Piqué respondeu se prefere uma superequipe a jogadores estrelados divididos em vários clubes mundo afora. "Obviamente, eu prefiro ter uma superequipe porque jogo nela, mas eu entendo aqueles que pensam que distribuir as estrelas é melhor para o espetáculo", finalizou.

O Barcelona entra em campo pelo torneio preparatório às 20h30 dessa quarta-feira (26), quando encara o Manchester United no FedEx Field, em Maryland, casa do Washington Redskins, clube que disputa a NFL.