Athletic empata com Dinamo Bucareste fora de casa e sequência na UEL fica em aberto

A temporada 2017/18 já começou para vários times. Nesta quinta-feira (27), Dínamo Bucareste e Athletic Bilbao duelaram pelo jogo de ida da fase de playoffs da Uefa Europa League. Em um jogo bem igual, Laporte abriu o placar para os espanhóis, mas o brasileiro Rivaldinho marcou um lindo gol que deixou tudo em aberto na qualificatória.

Agora, o Athletic pode até empatar por 0 a 0 que fica com a vaga na fase de grupos, além de, claro, poder vencer por qualquer placar. O Dínamo precisará balançar as redes bascas. O jogo de volta acontecerá na próxima quinta-feira (3), às

Desde o início, a equipe espanhola se impôs diante da equipe romena, trocando bem mais passes e tentando mais investidas, O Dínamo, inferior tecnicamente, buscava sair mais nos contra-ataques, explorando, principalmente, a velocidade do brasileiro Rivaldinho, mas com pouca efetividade.

Porém, na primeira e praticamente única boa chance da primeira etapa, os visitantes conseguiram marcar. Após cobrança de escanteio de Beñat, Etxeita conseguiu desviar para trás quase na primeira trave e a bola chegou na segunda para o zagueiro Laporte, que subiu totalmente livre e cabeceou entre o goleiro e a trave, dando a vitória ao Bilbao nos primeiros 45 minutos: 1 a 0 Athletic.

Laporte abriu o placar | Foto: Divulgação/Athletic Club

Necessitando de, pelo menos, o empate, os donos da casa se lançaram mais na segunda etapa, imprimindo mais velocidade e tentando achar espaços na boa defesa montada pelos comandados de Jose Ángel Zinganda. Por outro lado, o Bilbao tentava se segurar e cadenciava mais que o normal a bola, o que acabou acarretando em mais espaços.

E o grande momento da partida aconteceu, para a felicidade dos milhares de torcedores em Bucaresti, quando Rivaldinho, filho do grande Rivaldo, recebeu a bola no meio, avançou com espaço na intermediária e acertou um chutaço, marcando um belo gol e empatando o jogo para delírio não só da torcida do Dínamo, mas também do seu pai: 1 a 1. As duas equipes ainda tentaram algo, mas a rede não balançou e a decisão ficou para Bilbao.