Zidane desconversa sobre alto valor de negociação por Mbappé: "Tem que falar com outra pessoa"

Google Plus

Foto: Fabrice Coffrin/Getty Images

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, concedeu uma entrevista após a derrota por 4 a 1 para o Manchester City na International Champions Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos. Não podendo ser diferente, também foi questionado sobre a tão comentada possível transferência do jovem Kylian Mbappé, do Mônaco.

Apesar de obviamente não estar feliz com a derrota, Zidane se mostrou satisfeito com a atuação da equipe: “Não estou feliz pela derrota, é claro, mas não fizemos uma partida ruim. Estamos em preparação. Queremos fazer melhor no jogo de sábado”, comentou o treinador.

Mas este não era o assunto principal da note. Podendo custar 180 milhões de euros, se tornando o jogador mais caro da história, a expectativa é de que um acordo entre Real Madrid, Mônaco e Mbappé seja anunciado a qualquer momento. Sobre o alto custo da transação, Zidane foi direto, como de costume: “Eu sou o treinador, tem que falar com outra pessoa. Estamos felizes com este time e não sabemos o que vai acontecer”.

Zidane após a vitória para o Manchester City | Foto: Matthew Ashton/Getty Images

Segundo alguns jornais noticiaram durante a semana, a transação de Mbappé estaria pendente apenas da aceitação do jogador e Zidane teria ficado com a tarefa de conversar com o jovem para tentar convencê-lo de que a capital espanhola seria o seu melhor destino.

Zidane também declarou que espera manter o time atual: “Tomara que fique a BBC, tomara que fiquem todos os que estão, mas até o dia 31 de agosto (quando se encerra a janela de transferência) tudo pode acontecer”. Lembrando que Fábio Coentrão, Pepe, Mariano Díaz, James Rodríguez, Morata e Danilo deixaram o clube merengue na atual janela.

O Real Madrid já gastou 47 milhões de euros neste período de contratações. Dani Ceballos e Theo Hernández chegaram ao clube como grandes promessas para o futuro. Borja Mayoral, Marcos Llorente e Jesús Vallejo voltaram de seus empréstimos e muito provavelmente serão aproveitados nesta temporada.

Muito se espera para o restante da janela e, caso aconteça, a chegada de Mbappé no Real Madrid será a mais comentada, assim como a grande expectativa que será gerada em torno do desempenho do jogador.