Neymar abandona treino do Barcelona após briga com Nelson Semedo

Foto: Divulgação/FC Barcelona

O dia foi bastante quente no Barcelona. Nesta sexta-feira (28), momentos bem tensos no treinamento da equipe catalã nos Estados Unidos, quando o brasileiro Neymar se envolveu uma confusão com o lateral-direito Nelson Semedo, recentemente contratado pelo clube.

Tudo começou, como sempre, após uma chegada mais dura, dessa vez pelo lateral português, o que acabou irritando Neymar. Ele teve de ser separado por Mascherano e Busquets para não agredir o mais novo contratado, tanto que o próprio ameaçou correr atrás de Semedo, que, por outro lado, se afastou o mais rápido possível para não criar nenhum mal estar extremo.

Após toda a confusão, onde Neymar, em meio a fortes rumores da sua saída ao PSG, ficou bastante enfurecido, o brasileiro tirou o colete e abandonou o treino. Ele ainda deu um chutão na bola tão bravo como estava. Segundo o portal inglês Daily Mail, o atacante abandonou completamente as instalações, sem esperar seus companheiros, que seguiram treinando.

Vale lembrar que neste sábado (29) o Barcelona terá um El Clásico válido pela pré-temporada, quando encara o Real Madrid pela Champions Cup, às 21h05. Será o penúltimo jogo do Barça antes do início oficial da temporada 2017/18. O último será contra a Chapecoense, no Camp Nou.