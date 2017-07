Google Plus

Agente de Bale descarta ida do jogador ao Manchester United: "História estúpida e ridícula"

O principal objetivo do Real Madrid na atual janela de verão é, sem sombra de dúvidas, o jovem francês Kylian Mbappé. Com a possibilidade do jogador de 18 anos aterrisar em terras espanholas, muito tem se comentado se ele teria espaço imediato, caso chegasse, ou se buscaria um lugar na equipe principal de Zinedine Zidane.

Segundo portais europeus, uma das coisas pedidas por Mbappé foi que alguém do BBC saísse para que o próprio chegasse com espaço. O nome de Gareth Bale foi o mais ventilado para uma saída, já que Cristiano Ronaldo é intocável e Karim Benzema está muito perto de acertar sua renovação com o clube.

Porém, no meio de tudo isso, o agente do jogador galês, Jonathan Barnett, tratou de dar um "basta" em todos os rumores sobre uma saída de Bale para o Manchester United com uma simples frase: "É uma história ridícula e estúpida. Bale vai continuar no Real Madrid", disse o empresário ao portal inglês BBC Sport.

Os rumores de uma provável de Gareth Bale do Real Madrid não são de hoje. Várias vezes o jogador teve seu nome ligado à alguma transferência, mas sempre o Manchester United é o favorito. As seguidas contusões nas últimas duas temporadas, que impediram Bale de atuar o tanto que gostaria, além da incrível ascensão e desempenho de seu reserva imediato, Isco, fizeram com que os rumores aumentassem mais e mais.

Agora o foco do galês é no jogo deste sábado (29) pela Champions Cup, quando o Real Madrid tem um El Clásico pela frente, enfrentando o Barcelona, às 21h05. Esse será o terceiro jogo da pré-temporada merengue.