Jogo Real Madrid x Barcelona AO VIVO online pela Champions Cup

Na última vez que Real Madrid e Barcelona se enfrentaram, foi pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Com gol de Messi no último minuto, o Barça venceu em pleno Santiago Bernabéu por 3 a 2.

FIQUE DE OLHO: Na ausência de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid fica sem uma grande estrela, mas a equipe de Zidane possui um coletivo forte, que foi fundamental nas conquistas do Campeonato Espanhol e Champions League na temporada 2016/17. É bom ficar atento em Casemiro, Kroos, Modric e Isco no meio-campo.

FIQUE DE OLHO: Neymar, que pode estar se despedindo do Barcelona nesta noite, é o grande destaque da equipe no torneio. Marcou todos os gols do Barça.

Nos dois jogos que fez na Champions Cup, o Real Madrid sofreu cinco gols e fez apenas um gol. Já o Barça, fez três gols e sofreu um.

Por outro lado, o Barcelona venceu os dois jogos que já fez na Champions Cup. Com duas grandes atuações de Neymar, venceu a Juventus e o Manchester United.

O Real Madrid ainda não venceu na Champions Cup. Foram dois jogos e duas derrotas, para o Manchester United e o Manchester City.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Real Madrid x Barcelona ao vivo, válido pela Champions Cup. A bola rola às 21h (de Brasília). Siga ao vivo com a VAVEL Brasil.