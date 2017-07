Derrotado no primeiro clássico da temporada, Sergio Ramos revela "torcida" por saída de Neymar

(Foto: Ira L.Black - Corbis/Getty Images)

Badalado e aguardado como sempre, mesmo se tratando de um torneio de pré-temporada, Real Madrid e Barcelona protagonizaram um grande clássico na noite deste sábado (29) em Miami. Em partida válida pela decisão da International Champions Cup, os catalães levaram a melhor e conquistaram a taça da competição após uma vitória por 3 a 2 sobre os madridistas, no Hard Rock Stadium.

Lionel Messi, Rakitic e Gerard Piqué marcaram os gols para os comandados de Ernesto Valverde; Mateo Kovacic e Asensio descontaram para os merengues.

Além dos jogadores culés que foram às redes, outra peça foi de extrema importância para a vitória da equipe: Neymar. O brasileiro vinha sendo um dos principais destaques das primeiras partidas amistosas do Barça neste início de temporada, e pode ter realizado sua última partida com a camisa azul-grená neste final de semana, diante de sua possível transferência ao Paris Saint Germain.

Nos últimos cinco clássicos entre Real e Barcelona foram três vitórias culés, uma madridista e um empate

Rival de Neymar na noite de ontem, e em muitas outras, o zagueiro Sergio Ramos falou sobre a sua relação com o atacante brasileiro, e afirmou estar 'torcendo' para que o mesmo deixe Barcelona:

"Eu tenho um relacionamento muito bom com ele. Trocamos as camisas ao fim do jogo e espero que tenha sido sua última. Isso nos daria um problema a menos. Eu acho ele um grande jogador, uma peça fundamental para o estilo do Barcelona, e ele irá decidir seu futuro. Ele faz a diferença em jogos importantes. Se ele sair, será um problema a menos para nós", disse o madridista.

Citando sua condição física, fator complicado de qualquer pré-temporada, Ramos lamentou a derrota: "Jogos como esses são sempre bons, mas não gostamos de perder nem partidas amistosas, ainda mais sendo um clássico. Estamos evoluindo e nos preparando para conquistar mais títulos nesta temporada. Nos primeiros minutos de jogo não fomos ativos no setor ofensivo, mas reagimos quando eles abriram o placar. Isso nos permitiu igualar o resultado antes do intervalo, dando um grande presente para os torcedores", afirmou.

"Depois de quase dois meses sem tocar em uma bola, você encontra certas dificuldades dentro de campo. Mas estou ansioso para recuperar minha melhor forma, a tempo das partidas decisivas da Supercopa. Não gostamos de perder, mas não devemos exagerar e lamentar com exageros este resultado. Mas como eu disse, a Supercopa está aí, e quando há um troféu em jogo tudo muda", concluiu.

A partida de ida da Supercopa da Espanha acontece no próximo dia 13, quando Barcelona e Real Madrid voltam a se enfrentar, no Camp Nou. O jogo de volta acontece três dias depois no Santiago Bernabéu.