Fernando Torres revela desejo de se aposentar no Atlético de Madrid: "Me sinto em casa"

De contrato renovado, Fernando Torres, um dos grandes ídolos da história do Atlético de Madrid, nunca escondeu sua paixão pelo clube colchonero. Em palavras ao canal oficial do clube mexicano Toluca, adversário do Atléti na última terça-feira (25) em amistoso, El Niño declarou que se sente em casa e pretende pendurar as chuteiras sendo jogador colchonero.

"Me sinto em casa. Voltei ao Atlético, depois de oito anos, e é aqui que eu me sinto genuinamente feliz. Meu desejo é jogar pelo Atlético e me aposentar aqui, ganhando títulos e ajudando o clube a ser um dos melhores da Europa. Esta é a única opção que tenho em minha cabeça no momento", disse um feliz e empolgado Torres.

Além de exaltar seu clube, Torres também não poupou elogios ao seu comandante, Diego Simeone, salientando a forma que o argentino fez o clube "renascer" e virar um dos gigantes, não só da Espanha, mas da Europa também.

“Simeone reforçou a fé que sempre esteve neste clube. Eu cheguei ao Atlético quando tinha 10 anos e o clube me ensinou sobre isso. Sempre houve períodos na história do clube quando as coisas eram difíceis e você pode perder um pouco sua identidade, mas, com Cholo, recuperamos nossos valores: sacrifício, humildade, espírito de luta. E se todos formos para a mesma direção, podemos continuar competindo com os grandes e poderosos clubes”, finalizou.

Torres segue a pré-temporada com o Atlético. O clube tem mais alguns amistosos antes da estreia na temporada 2017/18 da La Liga. Na próxima terça-feira (1º), o Atléti tem um grande duelo diante do Napoli pela Audi Cup, às 12h45.