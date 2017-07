Otimista, Atlético de Madrid projeta quitar novo estádio em sete anos

(Foto: Gerard Julien/Getty Images)

Um dos estádios mais modernos da Europa, a nova casa do Atlético de Madrid deve ser inaugurada em pouco menos de um mês. Nomeado de Wanda Metropolitano, o novo estádio colchonero custou aproximadamente € 240 milhões ao clube.

Projetando uma recuperação considerada rápida para este enorme investimento, o diretor Miguel Angel Gil Marin falou nesta segunda-feira (31) ao site oficial do clube em quanto tempo isso deve ocorrer: "A renda adicional gerada pelo nosso novo estádio será usada para cobrir nossos investimentos nele. Nosso plano de negócios diz que podemos esperar um retorno total de nossos investimento no Wanda Metropolitano em seis ou sete temporadas", disse o mandatário.

Miguel reforçou que para alcançar este objetivo, a equipe deve investir menos em seu elenco se comparado as temporadas anteriores. Outros setores do clube de Madrid também devem receber investidas cautelosas: "Com a construção do estádio será muito difícil investir em nossa academia juvenil, por exemplo. Não estou dizendo que não é possível investir no time e no estádio ao mesmo tempo, mas será algo mais controlado. Devemos seguir evoluindo, como estamos fazendo há algum tempo", acrescentou.

A estreia do Wanda Metropolitano deve ocorrer na quarta rodada da Liga

"O aumento da receita pela participação na Uefa Champions League e nos direitos televisivos da Liga serão utilizados para pagar quase que por inteira a nossa folha salarial da equipe principal. O restante deve ser fruto das receitas do estádio", completou Miguel.

"Quando ganhamos a Uefa Europa League na temporada 2009/10, por exemplo, o orçamento do clube foi de aproximadamente € 122 milhões, e os salários dos nosso treinador e dos nossos jogadores era de € 80 milhões. Nesta temporada, o orçamento será de € 340 milhões, e o custo da equipe, € 260 milhões", concluiu.

Sem abusar das contratações nesta temporada, o Atlético se prepara para a sua estreia oficial na Liga. A primeira partida colchonera na competição acontecerá diante do recém ascendido Girona, no próximo dia 19.