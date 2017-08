Bom filho a casa torna: Jesús Navas deixa City e acerta com Sevilla por quatro temporadas

Foto: Divulgação/Sevilla FC

O Sevilla segue se reforçando com nomes bem conhecidos da sua torcida. Nesta terça-feira (1º), o clube rojiblanco acertou a contratação do meia Jesús Navas, de 31 anos, que retorna ao clube após quatro temporadas no futebol inglês, mais exatamente no Manchester City. Ele assinou um contrato de quatro anos com os comandados de Eduardo Berizzo.

Navas chegou ao Sevilla com apenas 15 anos, debutando pelo clube em 2003 e virando ídolo à partir dali. Na primeira passagem foram 394 partidas, marcando 34 gols em dez temporadas, além de inúmeras assistências, uma das suas especialidades, tendo em vista sua velocidade.

Além disso, Navas participou de uma época bem vencedora no clube nervionense. Dois títulos de Copa do Rei (2006/7 e 2009/10), dois da Copa Uefa (2005/06 e 2006/07), hoje Uefa Europa League, uma Supercopa da Uefa (2006) sobre o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, além de uma Supercopa da Espanha (2007), fazem parte do vasto currículo vitorioso de Navas na sua primeira passagem pelo clube.

Após se destacar bastante, ele foi contrato pelo Manchester City em 2013, fazendo parte da nova era do rico clube inglês. Com vários altos e baixos, Navas teve uma certa afirmação no início de sua passagem, mas nunca foi unanimidade no clube. Mesmo assim, foram 123 jogos e "míseros" quatro gols, mostrando que ele poderia ter rendido mais pelo número de partidas feitas.

Navas, que será apresentado nesta quarta-feira (2), é, de forma oficial, o quinto reforço do clube para a temporada 2017/18, se juntando aos meias Ever Banega, que também retornou, Guido Pizarro e Nolito, além do atacante Luis Muriel. Outro que será oficializado é o zagueiro Simon Kjaer, que chega do Fenerbahçe. É o Sevilla se reforçando para a próxima temporada.