Em negociação envolvendo ex-vascaíno Douglas, Manchester City empresta jovens ao Girona

Foto: Divulgação/Girona FC

Um dos times a se observar na próxima temporada do futebol espanhol é o jovem Girona, da região catalã. A parceria com Manchester City, tendo em vista que o dono do clube é irmão de Pep Guardiola, é bom para ambos os clubes, já que o clube inglês manda vários jovens jogadores ao Girona para os próprios evoluirem.

E os frutos dessa parceria já estão sendo colhidos, pois o clube catalão anunciou a contratação, por empréstimo, de quatro jovens atletas dos Citizens. O lateral-direito Pablo Maffeo, que já havia atuado no clube na temporada passada, o volante brasileiro Douglas Luiz, ex-Vasco, e os meias Aleix García e Marlos Moreno estarão no elenco de Pablo Machín.

Como já dito, Maffeo irá para sua segunda temporada seguida no Girona, após se destacar no acesso do atual vice-campeão da Liga 1|2|3. Aleix García foi quase nada aproveitado por Guardiola na última temporada e irá para seu segundo empréstimo, assim como Marlos Moreno, que chegou ao City na temporada passada, mas atuou também no futebol espanhol, só que no Deportivo La Coruña, sem muito sucesso.

O brasileiro Douglas, que acabou de ser contratado pelos Citizens, também está no pacote, o que era esperado. Além de, provavelmente, ter bom tempo em campo pelo novo clube, o volante também foi emprestado tendo em vista seu problema com visto para atuar no futebol inglês. Mesmo assim, ele poderá mostrar seu futebol em um dos maiores e melhores campeonatos do mundo.

É provável que, agora, o Girona encerre suas negociações por jovens com o clube inglês. Vale lembrar que as duas equipes se enfrentam no próximo dia 15 de agosto, com o City já tendo sua temporada iniciada de forma oficial.