Atlético de Madrid vence Napoli de virada e avança à final da Audi Cup

Google Plus

Na tarde desta terça-feira (1), Atlético de Madrid e Napoli se enfrentaram pela primeira partida da Audi Cup, em Munique, na Alemanha.

A próxima partida da equipe italiana será no domingo (6), contra o Bournemouth, às 15h30. O Atleti voltará a campo nesta quarta-feira (2), contra o vencedor do confronto Bayern X Liverpool, às 15h30.

Nos minutos iniciais de partida, as equipes se estudavam bastante em campo. O Napoli explorava o espaço dado pelo lateral-direito Juanfran e chegava com perigo.

Em resposta, o Atleti descia ao ataque sob o comando do francês Griezmann, mas Reina interceptava as jogadas. A equipe espanhola encontrou dificuldades de furar o bloqueio italiano, levando perigo nas jogadas com a dobradinha Filipe Luis e Griezmann.

Já na metade do primeiro tempo, Callejon foi derrubado na pequena área por Savic e o juiz apitou a penalidade máxima. Milik cobrou no canto direito do goleiro Oblak, que defendeu a cobrança.

Na volta dos vestiários, o Atleti conseguiu impor seu jogo e pressionava o Napoli. Apesar da pressão, a equipe italiana se beneficiava dos contra-ataque nas costas de Juanfran. Após ótimo cruzamento de Ghoulam, Callejon mandou de primeira no canto direito de Oblak e abriu o placar da partida.

Apesar do gol tomado, a equipe espanhola controlava as ações da partida e levava perigo ao gol de Reina. Griezmann passou pelos defensores e cruzou para Fernando Torres empatar o jogo.

Após o gol, Simeone colocou Luciano Vietto na vaga de Gabi. A equipe de Madrid pressionava a defesa italiana, que tentava afastar a bola. Em escanteio cobrado por Carrasco, Lucas cabeceou a bola, que caiu nos pés de Vietto e mandou para as redes, desempatando o jogo.